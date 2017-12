EUA pretendem manter "custódia física" de Saddam Os EUA entregarão a custódia legal de Saddam Hussein e de outros ex-integrantes da ditadura iraquiana ao governo provisório do país árabe assim que os tribunais iraquianos emitirem os mandados, disse uma autoridade judiciária dos EUA. No entanto, os EUA conservação a ?custódia física? dos prisioneiros, afirmou a fonte. Isso significa que Saddam continuará preso pelos americanos, mas que advogados e promotores do Iraque terão acesso a ele. De acordo com a fonte, isso acontecerá porque o Iraque ainda não tem condições de manter tais prisioneiros em segurança. ?Antes de entregarmos os detentos, temos de ter certeza de que há uma ordem judicial emitida por um tribunal iraquiano legítimo que autorize o governo a prender tais indivíduos?, disse a fonte. ?Uma vez que os detentos de segurança sejam entregues ao governo iraquiano, eles se tornam detentos criminais, sujeitos ao processo devido?.