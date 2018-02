EUA preveem normalização de voos amanhã à noite

Em comunicado, a FAA informou que vai retomar os "níveis normais de pessoal nas próximas 24 horas e que as operações do sistema estarão normalizadas até a noite de domingo".

O anúncio veio um dia depois de a Câmara dos Representantes aprovar um projeto que dá ao Departamento de Transporte mais flexibilidade na adoção de cortes automáticos de gastos federais.

Por causa dos cortes, a FAA vinha desde o último domingo exigindo que os controladores tirassem um dia de licença não remunerada a cada duas semanas, o que na prática causou uma redução diária de 10% no número de funcionários responsáveis pelo controle de tráfego aéreo. Pelo projeto aprovado ontem, a FAA poderá redirecionar até US$ 253 milhões de outras áreas de seu orçamento para reforçar as operações de controle de tráfego de aviões.

Segundo a FAA, as licenças oferecidas aos seus cerca de 30 mil funcionários, metade dos quais são controladores, gerariam uma economia de US$ 162 milhões.

A indignação pública com os atrasos nos voos acabou levando à aprovação do projeto de flexibilização orçamentária por congressistas democratas e republicanos.

Apesar do clima relativamente ameno da última semana, a United Airlines, maior empresa área dos EUA em tráfego, estima que em torno de 20 mil clientes seus foram afetados pelas licenças e que cancelou, em média, 48 voos por dia. As informações são da Dow Jones.