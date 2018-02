EUA processam 5 membros do Abu Sayyaf O Departamento de Justiça dos EUA anunciou ter acusado judicialmente nesta terça-feira cinco membros do grupo Abu Sayyaf pela morte de um missionário americano nas Filipinas. "Os EUA enviam um sinal: trabalharemos para localizar e perseguir todos que cometerem atos bárbaros de terrorismo em nosso páis ou no exterior", disse o vice-procurador-geral Larry Thompson. O presidente George W. Bush enviou este ano mais de 1.000 soldados americanos às Filipinas para ajudar as forças armadas do país a enfrentarem os guerrilheiros do Abu Sayyaf que segundo Washington, são vinculados à rede terrorista Al-Qaeda, de Osama bin Laden. O indiciamento pela Jusitça federal americana identificou os cinco como Khadafi Abubakar Janjalani, líder espiritual do grupo; Isnilon Totoni Hapilon, o segundo no comando; Aldam Tilao, porta-voz; Jainal Antel Sali Jr., assessor de inteligência; e Hamsiraji Marusi Sali, líder rebelde. A abertura do processo ocorre um mês após o líder principal do grupo, conhecido como Abu Sabaya, morrer no mar em luta contra forças governamentais filipinas treinadas pelos EUA. Thompson anunciou a abertura de processo contra os rebeldes em entrevista à imprensa na sede do Departamento de Justiça. O Abu Sayyaf vem espalhado terror no sul das Filipinas com uma série de seqüestros. Alguns de seus reféns foram mortos, outros escaparam e os demais foram libertados longo tempo após sua captura.