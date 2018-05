EUA processam petrolíferas por desastre no Golfo

Apenas em uma das partes do processo, relacionada à violação da Lei de Água Limpa, o governo americano pretende obter um total de US$ 4,5 bilhões a US$ 21 bilhões das nove empresas, a título de reparação de custos e de danos causados. "Pretendemos provar que as violações legais causaram ou contribuíram para o vazamento massivo de petróleo", resumiu o advogado-geral do governo americano, Eric Holder, referindo-se às leis de Água Limpa e de Poluição Petrolífera.

Além desse processo, as empresas responsáveis pelo vazamento respondem por mais de 300 ações na Corte Federal de Nova Orleans. O desastre afetou os setores de pesca, turismo, alimentação e imobiliário dos Estados atingidos, além de 8 parques nacionais e quase 16 mil espécies de aves e de animais.

Desde meados de junho, essas atividades começaram a ser compensadas por um fundo de US$ 20 bilhões criado pela BP, por pressão da Casa Branca. O governo americano mantém suspensa a exploração de petróleo no Golfo do México. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.