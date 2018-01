EUA "profundamente preocupados" com crise palestina O governo dos Estados Unidos afirmou nesta segunda-feira estar "profundamente preocupado" com o assassinato do fundador do grupo islâmico Hamas, xeque Ahmed Yassin, durante um ataque aéreo promovido por Israel e garantiu que não sabia da ação militar com antecedência. "Estamos profundamente preocupados com o incidente desta manhã em Gaza", declarou o secretário de Imprensa da Casa Branca, Scott McClellan. "Pedimos a todos que permaneçam calmos na região. Nossa política continua a mesma", garantiu o porta-voz do presidente dos EUA, George W. Bush. O Departamento de Estado dos EUA manifestou que o assassinato aumenta a tensão e dificultaria a busca pela paz no Oriente Médio. Entretanto, o porta-voz da chancelaria americana, Richard Boucher, não criticou diretamente Israel pelo assassinato do fundador e líder espiritual do Hamas, um tetraplégico que era conduzido por guarda-costas em sua cadeira de rodas no momento do ataque. Boucher preferiu qualificar o Hamas como "grupo terrorista". O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, pretendia discutir o estagnado processo de paz em uma reunião com o ministro israelense das Relações Exteriores, Silvan Shalom, durante uma reunião marcada havia algumas semanas. Condoleezza Rice, conselheira de Segurança Nacional da Casa Branca, garantiu que o Estado judeu não avisou nem consultou o governo americano com antecedência sobre o ataque. Boucher também assegurou que ninguém no governo americano foi notificado com antecedência sobre o ataque que resultou na morte de Yassin e outras sete pessoas. Denunciando Yassin como "o poderoso chefão dos militantes suicidas", Shalom afirmou que Israel faz tudo o que pode para coordenar suas ações com as dos EUA. Entretanto, ele disse a jornalistas em Washington depois de uma reunião com o vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, que "isso não inclui a ação de hoje".