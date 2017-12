EUA proíbem saída de refugiados de Faluja Centenas de homens que tentavam fugir dos intensos combates em Faluja foram forçados a voltar para casa por soldados americanos. Os militares dizem ter ordens para permitir que somente mulheres, crianças e idosos deixem a cidade, alvo de uma ampla ofensiva militar liderada pelo Exército dos Estados Unidos. O comando militar americano alega ter recebido informações segundo as quais guerrilheiros tentam se misturar aos refugiados para escapar. O Exército americano pressupõe que grande parte dos homens de Faluja seja formada por "combatentes rebeldes", motivo pelo qual os soldados foram instruídos a impedir a saída da cidade de qualquer homem com idade entre 15 e 55 anos. "Nós partimos do princípio que essas pessoas voltarão para suas casas e esperarão pelo fim dos choques ou encontrarão algum outro lugar seguro", disse um oficial da 1ª Divisão de Cavalaria do Exército dos EUA que pediu para não ser identificado. A maior parte das centenas de milhares de moradores fugiu da cidade antes do início da ofensiva. Acredita-se que entre 1.200 e 3.000 combatentes rebeldes tenham permanecido em Faluja quando o ataque americano começou, na segunda-feira.Depois, o primeiro-ministro interino do Iraque, Ayad Allawi, impôs um toque de recolher em tempo integral em Faluja e ordenou a interdição de todas as rodovias que levam à região, fornecendo base legal para o bloqueio americano. Na quarta-feira, 225 pessoas tentaram deixar Faluja pelo sul, mas fuzileiros navais americanos permitiram somente a passagem de 25 mulheres e crianças.