EUA prometem 'resposta massiva' em eventual ataque nuclear pela Coreia do Norte

SEUL - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, afirmou neste sábado, 28, que seu país dará uma "resposta massiva" à Coreia do Norte se o regime efetuar um novo ataque nuclear. O pronunciamento foi feito durante uma reunião com governantes da Coreia do Sul, segundo a agência de notícias Yonhap.

"Não se equivoquem, qualquer ataque contra os EUA ou a algum de seus aliados será definitivamente derrotado", disse Mattis ao término da reunião anual que tem feito com seus equivalentes em Seul.

Para o secretário americano, a Coreia do Norte tem aumentado ameaças e intensificado a produçaõ de armas "desnecessariamente", afirmou Mattis. Segundo ele, caso haja um conflito, o exército de Pyongyang não será um rival à altura de Washington, bastante aliado a Seul. /EFE