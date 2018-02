EUA prometem ajuda de US$ 450 milhões ao Egito O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, disse que a administração do presidente Barack Obama está recompensando o governo do Egito com ajuda financeira por causa das promessas de reformas econômicas e políticas. Kerry afirmou que os Estados Unidos estão fornecendo, de imediato, US$ 190 milhões, como parte de um montante de US$ 450 milhões no longo prazo.