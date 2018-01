EUA prometem fechar prisão de Abu Ghraib O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira o fechamento da prisão de Abu Ghraib, na periferia de Bagdá. Uma nova prisão será construída próxima ao aeroporto e ficará pronta dentro de três meses. Após a transferência dos presos para as novas instalações em Camp Cropper, Abu Ghraib será devolvida para as autoridades carcerárias iraquianas, afirmou o porta-voz do exército americano em Bagdá, coronel Barry Johnson. O planejamento para as novas instalações em Camp Cropper começaram em 2004. "A prisão de Abu Ghraib está localizada em uma região suscetível a ataques e de difícil manutenção logística, então sempre houve a intenção de transferir os presos para um local mais seguro", disse o militar. Abu Ghraib simbolizou o maus tratos de alguns prisioneiros capturados no Iraque, tanto durante a invasão liderada pelos Estados Unidos, há três anos atrás, quando na luta para controlar a insurgência de alguns grupos religiosos no país. Fotografias largamente publicadas, mostrando os abusos cometidos por militares americanos e interrogadores, intensificaram as críticas sobre a guerra e alimentaram a insurgência.