EUA prometem liberar contas bancárias norte-coreanas O negociador norte-coreano nas reuniões multilateral sobre a suspensão do programa nuclear da península, Kim Kye-gwan, disse que os Estados Unidos prometeram descongelar as contas de seu governo no Banco Delta Asia (BDA), em Macau, segundo informou neste sábado, 10, a agência sul-coreana Yonhap. Kim revelou o compromisso antes de partir para Pyongyang, após uma visita de dois dias a Pequim. Ele esteve antes em Washington, onde se reuniu com seu o negociador americano, Christopher Hill. De acordo com a Yonhap, o negociador norte-coreano disse além disso que a Coréia do Norte não aplicará de forma completa o acordo de 13 de fevereiro se os EUA não suspenderem todas as sanções financeiras impostas ao BDA. Pelo acordo, a Coréia do Norte se comprometeu a desmantelar seu programa nuclear em troca de ajuda da Coréia do Sul, China, EUA, Japão e Rússia. O negociador acrescentou que a resistência do Japão a normalizar relações diplomáticas com a Coréia do Norte devido aos casos dos japoneses seqüestrados pela espionagem norte-coreana não afeta a postura de seu país. No dia 19 de março, Pequim receberá a próxima rodada de conversas para a suspensão do programa nuclear da península da Coréia.