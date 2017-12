EUA prometem recompensa por devolução de mísseis Autoridades americanas oferecem recompensas de US$ 500 a peça para os iraquianos que devolverem mísseis antiaéreos, disse um porta-voz. O tenente-coronel George Krivo informa que 320 desses mísseis foram devolvidos até o momento, ?e recebemos mais a cada dia?. O jornal The New York Times diz, em sua edição desta quarta-feira, que os militares americanos não conseguiram descobrir o paradeiro de um grande número de mísseis portáteis que desapareceram do arsenal iraquiano. Esse tipo de arma já foi usado pelo menos duas vezes contra aviões militares que pousavam no Aeroporto Internacional de Bagdá. Ambos os tiros erraram o alvo.