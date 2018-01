EUA prometem US$ 100 milhões em ajuda ao Haiti Os Estados Unidos aprovaram um pacote de US$ 100 milhões para ajudar o governo interino do Haiti a superar seu déficit orçamentário e reformular a força policial e o poder judiciário, disse James Foley, embaixador americano em Porto Príncipe. O dinheiro soma-se aos US$ 55 milhões já prometidos ao Haiti pelos EUA para o atual ano fiscal, prosseguiu Foley. Dos fundos recém-aprovados, US$ 35 milhões servirão de suporte orçamentário; US$ 22 milhões serão empregados na reformulação da polícia e do judiciário; e US$ 16 milhões serão utilizados na criação de empregos. O dinheiro restante servirá para iniciativas em outras áreas, inclusive na de direitos humanos. De acordo com Foley, o dinheiro estará disponível a partir de junho. Também é provável o anúncio de assistência adicional em uma conferência de doadores prevista para julho. O primeiro-ministro interino do Haiti, Gerard Latortue, apoiado pelos EUA, fez recentemente uma viagem a Washington, onde pediu assistência financeira.