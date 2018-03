EUA prometem US$ 60 mi em ajuda para oposição síria

Kerry anunciou a ajuda e a mudança de política nesta quinta-feira em Roma, às margens de uma conferência internacional sobre a Síria. Há expectativa também para que países europeus sinalizem sua intenção de dar mais assistência à oposição síria.

Kerry disse que a decisão norte-americana tem como objetivo elevar a pressão para que Assad deixe o comando do país e abra caminho para uma transição democrática. Ele disse que a assistência também tem como meta ajudar a oposição a governar áreas recentemente liberadas da Síria e atenuar a influências dos extremistas. As informações são da Associated Press.