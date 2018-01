EUA propõem na ONU a transferência de poder no Iraque Estados Unidos e Reino Unido apresentaram uma nova proposta de resolução na ONU que transfere a ?autoridade de governo? sobre o Iraque para uma administração provisória composta de iraquianos no dia 30 de junho, e autoriza a permanência de um contingente militar internacional para manter a paz com anuência dos iraquianos. A proposta é uma tentativa do governo Bush de conquistar apoio internacional para seus planos para o Iraque no período pós-ocupação, que foram seriamente abalados pela escalada de violência no país árabe. Com suas taxas de aprovação desmoronando frente ao caos no Iraque, o presidente George W. Bush também busca reerguer seu apoio doméstico. A resolução foi apresentada numa reunião fechada do Conselho de Segurança. Embaixadores que receberam exemplares da proposta reagiram de forma positiva. Na tentativa de legitimar a permanência de tropas no Iraque após o fim formal da ocupação, a resolução anglo-americana permite que o novo governo iraquiano ?reveja? a presença de tropas estrangeiras no país. Sob os termos da resolução, o mandado das tropas de paz seria reavaliado ao cabo de 12 meses, ?ou a pedido do Governo de Transição do Iraque?.