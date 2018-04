EUA proporão à Rússia redução de arsenais O presidente americano, Barack Obama, pretende convocar uma reunião com a Rússia para discutir uma redução de 80% dos arsenais de armas nucleares dos dois países, publicou ontem o jornal britânico The Times. Obama quer assinar um tratado com as autoridades russas para reduzir de 5 mil a 1 mil o número de ogivas atômicas de cada potência. O principal objetivo da iniciativa é revisar o plano do governo de George W. Bush de instalar um escudo antimísseis na Europa, ao qual a Rússia se opõe por considerá-lo uma provocação desestabilizadora. Obama estabelecerá um escritório encarregado da não-proliferação nuclear, que será chefiado por Gary Samore, que trabalhou com Bill Clinton nessa área.