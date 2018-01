EUA prorrogam advertência sobre violência no México Um grupo de agressores matou um homem e deixou um bilhete ameaçando as autoridades do norte do México. É o segundo caso em menos de 24 horas. Com isto, a embaixada dos Estados Unidos prorrogou na quinta-feira, 22, a advertência sobre a onda crescente de violência no país. Em comunicado a embaixada advertiu que sobre o "nível crescente de violência brutal em algumas regiões mexicanas" e pediu que seus cidadãos "aumentem as precauções quando forem para zonas pouco conhecidas". A advertência original foi anunciada em setembro e expirava agora em abril. O cadáver de um homem não identificado tinha sinais de tortura e tiros na cabeça apareceu na quarta-feira à noite em Santa Catarina, subúrbio de Monterrey. O corpo e a nota ameaçando Rogelio Cerda, chefe de segurança de Nuevo León, apareceram a cerca de 30 metros do lugar onde na terça-feira um grupo deixou o cadáver de Gustavo Espindola, que tinha os pés e as mãos atados e a cabeça coberta. A mensagem deixada ameaça o chefe de segurança e sua família, além de outras autoridades locais. As duas notas avisam que a violência continuará. Na cidade turística de Cancún, homens armados mataram dois homens e deixaram um bilhete informando que eram informantes da polícia. Também na quinta-feira, dois chefes policiais foram mortos por desconhecidos no estado de Chiapas.