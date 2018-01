EUA prorrogam alerta laranja até janeiro Acatando parecer de diversos órgãos de segurança, o governo americano decidiu prorrogar até o fim de janeiro o alerta "laranja" contra ataques terroristas - o segundo mais alto nível de vigilância, depois do alerta "vermelho" - que entrou em vigor no fim de semana, informou hoje a rede de televisão NBC, citando fonte da Casa Branca. A decisão está relacionada em parte com novos dados colhidos pelos serviços de inteligência, segundo os quais a Al-Qaeda, rede terrorista de Osama bin Laden, teria treinado pilotos de jatos comerciais com o propósito de infiltrá-los em empresas aéreas estrangeiras para cometer atentados semelhantes aos de 11 de setembro de 2001. Segundo a NBC, alguns desses "pilotos suicidas" já estariam empregados. As autoridades temem também que terroristas seqüestrem aviões comerciais na América Latina ou na Europa, a fim de lançá-los em alvos americanos. Num fato incomum, há unanimidade entre os serviços de inteligência americanos quanto à necessidade de adoção de medidas estritas de segurança, o que levou o Departamento de Segurança Interna a impor e prorrogar o alerta laranja. Os níveis de alerta antiterror nos EUA são cinco: verde (ausência de perigo), azul, amarelo, laranja e vermelho. Ameaças - Os serviços de inteligência italianos interceptaram conversa telefônica entre dois somalis, que comentavam preparativos para um atentado contra o primeiro-ministro Silvio Berlusconi no Natal, em Milão. Em Ancara, as autoridades turcas lançaram um alerta sobre a possibilidade de novos atentados em Istambul no Natal, semelhantes aos cometidos em novembro e que deixaram 62 mortos.