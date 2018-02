EUA: protestos começam depois de absolvição de policial

Ao contrário do que pediu o presidente Barack Obama, os protestos são violentos. As pessoas partiram para o confronto direto com a polícia, atirando pedras e atacando os veículos dos policiais, além de alguns gritarem "assassinos!". Vários tiros também foram ouvidos. A polícia reage com bombas de gás lacrimogêneo.

No último dia 9 de agosto, o jovem Michael Brown, de 18 anos, foi assassinado a tiros pelo policial Darren Wilson, de 28 anos, que é branco. A morte reacendeu tensões raciais na comunidade, que é predominantemente negra, e gerou uma série de manifestações violentas nas semanas seguintes.

Mais cedo, Obama pediu para que os moradores protestassem de forma pacífica. "Nós somos uma nação construída sobre o Estado de direito, por isso temos de aceitar a decisão", disse. O presidente também que o país já avançou bastante nas questões raciais, mas ainda há problemas para serem superados. Fonte: Associated Press.