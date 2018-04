EUA querem adesão brasileira a protocolo sobre TNP Os Estados Unidos esperam a adesão do Brasil ao protocolo adicional que permitiria inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) até a reunião de revisão do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), que se realiza em maio, em Nova York. "O protocolo adicional certamente será abordado na conferência do TNP e os EUA vêm trabalhando de forma bastante próxima com o Brasil e a Argentina para chegar a uma abordagem conjunta para lidar com o tema", disse Gary Samore, conselheiro da Casa Branca para controle de armas e terrorismo, durante entrevista coletiva. "Acho que fizemos muito progresso e estou otimista, acredito que até a revisão do TNP Brasil e EUA terão chegado a um acordo."