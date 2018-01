EUA querem apressar nova Constituição iraquiana, diz NYT Na tentativa de negociar com urgência a devolução da soberania ao Iraque, o secretário americano de Estado, Colin Powell, disse que os EUA iriam impor um prazo de seis meses para o Conselho de Governo iraquiano formular uma nova Constituição para o país, informa o diário The New York Times. Powell fez os comentários em meio a intensas negociações para obter o apoio do Conselho de Segurança da ONU para uma resolução dos EUA propondo o envio de uma força multinacional ao território iraquiano e ajuda financeira na reconstrução do Iraque. Segundo a Associated Press, Powell não falou em prazo, mas disse que os EUA esperam que o Conselho iraquiano crie um cronograma para a Constituição e eleições. Powell afirmou que os membros permanentes do Conselho de Segurança convergem para um acordo e os EUA podem mudar a resolução, atribuindo, por exemplo, responsabilidade especial para a Secretaria-Geral da ONU.