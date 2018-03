EUA querem avião para atingir qualquer alvo em 2 horas Os Estados Unidos planejam construir um avião hipersônico teleguiado capaz de atingir qualquer alvo sobre a Terra em até duas horas depois da decolagem. A descrição inicial do conceito - chamado Veículo de Cruzeiro Hipersônico Reutilizável (HCV, na sigla em inglês) - foi publicada no site do Darpa, agência do Pentágono dedicada a pesquisa e desenvolvimento. A idéia é de que o HCV decolaria de uma pista convencional, no território dos Estados Unidos, carregando até 5,5 toneladas. Essa carga seria composta de diversos tipos de munição, incluindo mísseis e uma nova ?bomba planadora?, chamada Veículo Aéreo Comum (CAV). O HCV deve estar pronto para funcionar em 2025. Segundo o Darpa, esse novo bombardeiro ?libertaria as Forças Armadas os EUA da dependência de bases externas?. Um dos objetivos estratégicos do HCV seria ?manter os interesses vitais do adversário sob ameaça durante todo o tempo?. As informações são do site da BBC. Para ler o noticiário da BBC em português, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.