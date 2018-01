EUA querem base militar na Argentina, diz fonte Uma alta fonte do governo argentino confirmou à Agência Estado que a equipe econômica está tentando negociar a dívida total da Argentina, e que o apoio do Fundo Monetário Internacional incluiria a instalação de uma base de radares ou de mísseis na cidade de Salta, que faz fronteira com a Bolívia. A base em Salta viria por pressão do governo dos Estados Unidos. O objetivo do governo americano, segundo a fonte, é o de controlar o narcotráfico na região, principalmente na Bolívia. A fonte disse, ainda, que a região não é estratégica somente do ponto de vista do narcotráfico, mas também por causa do controle que pode exercer na região amazônica, considerada de vital importância para os EUA. A mesma fonte disse ainda que os EUA têm interesse em utilizar essa base para ficar mais perto do Brasil. A fonte informou que há cerca de dois anos, ainda na administração Menem, o governo argentino aprovou um projeto de instalação de radares na região de Salta. Com o acordo que está em negociação, o FMI liberaria recursos para a Argentina reduzir seus custos anuais, recompor suas reservas internacionais e chegar ao déficit zero. A mesma fonte afirmou também que o governo argentino estuda outra saída para a crise, que inclui o real na cesta de moedas, com o objetivo de equilibrar o comércio na região e reduzir os custos de produção argentina. A fonte disse que a negociação com o governo brasileiro encontrava resistências por parte do ex-ministro do Planejamento, Alcides Tápias.