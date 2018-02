EUA querem construir duto para utilizar petróleo do Mar Cáspio Depois de conseguir tirar o Taleban do comando no Afeganistão, os Estados Unidos prosseguem com seu plano na Ásia Central: construir os dutos que levarão petróleo e gás natural da região do Mar Cáspio para a costa do Paquistão e, de lá, para os principais mercados do mundo. Em entrevista exclusiva à Agência Estado, o ministro das Finanças do Afeganistão, Ashraf Ghani, conta que nesta semana Cabul começa a debater com o governo do Casaquistão e outros da região a viabilidade da construção dos dutos. "Vamos começar a negociar de que forma a obra poderá ser conduzida", afirmou o ministro. As conversas entre os países da região, porém, estão sendo observadas de perto por Washington, que desde os ataques terroristas no ano passado, conseguiu instalar bases militares na Ásia Central. Segundo cálculos da ONU, a região conta com reservas de recursos naturais avaliadas em US$ 4 trilhões. Somente a bacia do Mar Cáspio teria a capacidade de fornecer petróleo em quantidade suficiente para abastecer os Estados Unidos por 30 anos. Comercialmente, a rota mais lógica e barata seria transportar o petróleo e o gás natural pela Rússia, até chegar ao Leste Europeu. O problema é que, nesse caso, os dutos ficariam sob o controle de Moscou, o que não agradava aos Estados Unidos. A única opção politicamente viável, portanto, seria fazer chegar os produtos à costa sul do Paquistão. Para isso, porém, os dutos deveriam cortar o Afeganistão de norte à sul. No começo dos anos 90, a empresa norte-americana Unocal liderou um consórcio para a construção de um duto que faria exatamente esse trajeto. As obras chegaram a ser iniciadas, mas o projeto acabou sendo suspenso quando os Estados Unidos lançaram bombas sobre o Afeganistão, em 1998. O ataque foi feito em retaliação aos atentados terroristas contra as embaixadas norte-americanas no Quênia, supostamente de autoria de Osama bin Laden. Agora, com a queda do Taleban, o ministro Ghani acredita que as obras podem estar concluídas em dois anos. "Trata-se de um projeto vital para o futuro da região", disse o ministro. Segundo ele, os dutos serão uma das principais fontes de renda do país, que por enquanto depende de ajuda internacional para sobreviver. Mas o maior beneficiado será mesmo Washington, que ao controlar essa nova fonte de recursos energéticos, poderá ver sua dependência em relação ao petróleo do Oriente Médio reduzido.