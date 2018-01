EUA querem discutir todos os programas nucleares da Coréia do Norte Joseph DeTrani, enviado dos Estados Unidos, chegou hoje a Pequim para discutir a questão nuclear da Coréia do Norte. Segundo uma porta-voz da Embaixada americana, que pediu anonimato, DeTrani discutiu com seu parceiro chinês a importância de se levar em consideração nas discussões todos os programas nucleares norte-coreanos caso se deseje chegar a um solução para o problema. DeTrani se encontraria ainda hoje com o vice-chanceler chinês, Wang Yi. O americano está em Pequim para preparar um encontro das seis nações que discutem a questão atômica da Coréia do Norte, que será realizado na capital chinesa no final de setembro.