EUA querem impor sanções a europeus que negociarem com Irã

WASHINGTON - Os Estados Unidos ameaçaram nesta segunda-feira, 14, punir com sanções as empresas europeias que continuem a negociar com o Irã. O conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, John Bolton, confirmou em entrevista a rede americana CNN a intenção de pressionar os aliados europeus para que eles busquem mais restrições ao programa nuclear do Irã.

“Pode haver sanções contra as empresas, mas tudo vai depender da conduta dos governos”, afirmou Bolton. O conselheiro também disse acreditar que alguns países europeus acabarão apoiando os EUA, apesar dos comentários de líderes europeus lamentando a decisão de Trump. “No fim das contas, os europeus verão que é do interesse deles concordar com o fim do acordo”, afirmou Bolton.

Os países europeus, no entanto, ainda resistem. A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou que tentará manter o país no pacto. Jean-Yves Le Drian, ministro das Relações Exteriores da França, disse na sexta-feira que pediu isenções ou períodos de carência mais longos para a saída de empresas francesas do Irã, como a gigante petrolífera Total e a montadora Peugeot.

Os americanos querem impor restrições mais duras às atividades nucleares do Irã, incluindo restringir o programa de mísseis do país. Também exigem redução do apoio iraniano a grupos militantes na Síria e no Iêmen. O novo acordo substituiria o Plano de Ação Conjunta Global, como é conhecido o pacto assinado em Viena, em 14 de julho de 2015, entre o Irã e os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU – EUA, China, Rússia, França e Reino Unido – e a Alemanha.

As declarações de Bolton escancararam mais uma divisão na cúpula do governo Trump. Enquanto o conselheiro de Segurança Nacional e sua equipe defendem o endurecimento do acordo com o Irã para tentar aniquilar as pretensões geopolíticas iranianas na região, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, tem defendido uma aproximação dos europeus para buscar um novo acordo com Teerã.

No domingo, Pompeo disse à Fox News que pretende se aproximar dos diplomatas europeus nos próximos dias para buscar um novo acordo, o que dispensaria a necessidade de impor sanções duras às empresas europeias.

O esforço de Pompeo deve enfrentar obstáculos além do próprio Bolton. Diplomatas europeus reclamaram que o governo Trump retirou-se do acordo com o Irã no momento em que eles ainda tentavam entender quais seriam as novas exigências de Washington sobre Teerã.

Para Dennis Ross, ex-diplomata dos EUA no Oriente Médio, crítico do acordo firmado em 2015, Trump cometeu o erro de desagradar a todos os envolvidos. “Você só sai de um acordo se conseguir um acordo melhor – e Trump não tem nenhuma chance de conseguir um acordo melhor”, escreveu Ross no site do Washington Institute. “Ele irritou os iranianos, que não querem um novo acordo, e os europeus, que não querem sanções às suas empresas.” / W.POST, NYT e AFP