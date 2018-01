EUA querem imunidade jurídica para seus soldados O embaixador dos Estados Unidos na ONU, John Negroponte, afirmou que o governo de seu país está comprometido em evitar que qualquer militar norte-americano participante das forças de paz da ONU seja processado no recém-criado Tribunal Criminal Internacional das Nações Unidas. "Nós definitivamente queremos deixar claro que, quando participamos de missões de paz, queremos buscar algum tipo de exceção no âmbito do Tribunal Criminal Internacional", disse em entrevista coletiva. Na semana passada, o embaixador norte-americano tentou introduzir uma emenda à resolução do Conselho de Segurança da ONU que criou a nova missão de manutenção da paz no Timor Leste. A emenda propunha que todos os integrantes da missão fossem imunes a acusações no âmbito do Tribunal Criminal Internacional. Os EUA retiraram a emenda por causa da oposição de outros países-membros do Conselho, entre eles o Reino Unido e a França, que, como membros permanentes, têm poder de veto. Irlanda e Noruega, que já ratificaram o tratado que criou o Tribunal Criminal Internacional, também se opuseram aos EUA, assim como a Colômbia, que está em processo de ratificação. A China e Singapura são os únicos dos 15 membros do Conselho de Segurança que não assinaram o tratado. O ex-presidente norte-americano Bill Clinton o assinou, mas ele não foi ratificado pelo Senado dos EUA e o governo do atual presidente, George Bush, já disse que não vai fazê-lo. O senador Chuck Hagel (Republicano-Nebraska), membro do Comitê de Relações Exteriores do Senado, afirmou na mesma entrevista coletiva que o Congresso dos EUA controla os recursos que financiam as missões de paz da ONU e que uma opção norte-americana para garantir a imunidade jurídica internacional dos cidadãos do país seria recusar-se a liberar fundos. "Nós fizemos isso no passado. Eu espero que possamos resolver essa questão antes de chegarmos ao ponto em que começaríamos a ameaçar com cortes de recursos para as missões de paz", disse o senador.