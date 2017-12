EUA querem mandar tropas para o Iêmen Os Estados Unidos pediram autorização ao governo do Iêmen para participar, com suas unidades especiais, da caça a supostos membros da Al-Qaeda, rede de Osama bin Laden, que mantém campos de treinamento de extremistas em território iemenita. Temendo uma intervenção militar norte-americana no país semelhante à adotada no Afeganistão, o governo ienenita lançou no dia 18 grande ofensiva militar contra homens armados nas remotas províncias de Maareb, Chabua e Al-Juff. Na quinta-feira, um presumível membro da Al-Qaeda foi detido em Chabua. Desde o início das operações, 24 soldados e seis supostos extremistas morreram. Pelo menos 20 soldados ficaram feridos. Leia o especial