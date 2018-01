EUA querem manter bases militares no Golfo Pérsico Os EUA querem continuar usando suas bases militares em países amigos do Golfo Pérsico, incluindo um centro de comando de alta tecnologia no Catar, onde foi comandada a guerra no Iraque, disseram funcionários americanos hoje (27). O general Tommy Franks, comandante das forças de coalizão, e o secretário americano de Defesa, Donald Rumsfeld, reuniram-se com funcionários dos Emirados Árabes Unidos em sua primeira parada em um giro pela região. Após a reunião, Rumfeld e Franks disseram que as forças militares americanas não partirão tão já. "Asseguramos a eles que os EUA pretendem fazer o necessário para garantir que há um ambiente seguro no Iraque", disse Rumsfeld. O secretário da Defesa disse que os EUA estão considerando reduzir ou redistribuir sua presença na região do Golfo Pérsico agora que a ameaça do Iraque está controlada. Veja o especial :