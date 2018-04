EUA querem mudar estratégia no Afeganistão em 2013, diz Panetta

BRUXELAS - Os Estados Unidos planejam mudar sua estratégia de combate no Afeganistão a partir de 2013, concentrando esforços na formação e assessoria das forças armadas locais, disse Leon Panetta, secretário de defesa dos EUA.

"Nosso objetivo é deixar de lado um papel de combate e adotar outro mais centrado em treinamentos, aconselhamento e assistência", disse Panetta para jornalistas quando estava a caminho de uma reunião da Otan em Bruxelas, na Bélgica.

De acordo com o secretário, o aumento das tropas norte-americanas entre 2009 e 2010 permitiu derrotar o Taleban em grande parte do sul Afeganistão. Porém, a insurgência afegã permanece resistente, com grande parte da sua liderança baseada na fronteira com o Paquistão.

Em Bruxelas, Panetta participará nesta quinta-feira, 2, de uma reunião com os 28 ministros de Defesa da aliança militar, que discutirá a retirada antecipada das tropas francesas do Afeganistão.

O ministro francês Gérard Longuet deve justificar a posição de país, anunciada pelo presidente Nicolas Sarkozy, que pretende retirar as tropas ao final de 2013 - um ano antes do prazo estabelecido pela Otan - devido a um atentado em que quatro soldados franceses morreram.