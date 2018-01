EUA querem passar gasoduto pelo Afeganistão, dizem analistas Apesar da queda do regime Taleban no Afeganistão, os Estados Unidos ainda mantêm no país um dos contigentes militares mais bem preparados no mundo. Oficialmente, a Casa Branca e a própria ONU justificam a presença dos militares como uma forma de garantir a manutenção do novo governo formado depois da saída dos membros do Taleban que, desde meados dos anos 90, controlavam o país. Mas para especialistas políticos e mesmo para alguns assessores da ONU, o motivo da permanência do militares norte-americanos no Afeganistão é claro: garantir a segurança necessária para que recomecem as obras para a construção de um gasoduto que sairá do Mar Cáspio e irá até os portos do Paquistão, passando exatamente pelo Afeganistão. Na avaliação de um dos principais especialistas em Ásia Central, Mohamed-Reza Djalili, da Universidade de Genebra, o Afeganistão ocupa uma posição estratégica como uma das rotas dos dutos que levariam o petróleo e gás natural da Ásia Central aos principais mercados mundiais. Segundo cálculos da ONU, a região conta com reservas de recursos naturais avaliadas em US$ 4 trilhões. Somente a bacia do Mar Cáspio teria a capacidade de fornecer petróleo em quantidade suficiente para abastecer os Estados Unidos por 30 anos. A questão que surgiu, porém, seria a rota que os dutos deveriam tomar para sair da região e chegar aos principais mercado mundiais. Comercialmente, a possibilidade mais lógica seria transportar o petróleo e o gás natural pela Rússia, até chegar ao leste europeu. "O problema é que, nesse caso, os dutos ficariam sob o controle de Moscou, o que não agradava aos Estados Unidos", explica um representante de uma indústria petrolífera. A única opção politicamente viável, e que de fato foi escolhida, seria fazer chegar os produtos à costa sul do Paquistão. Para isso, porém, os dutos deveriam cortar o Afeganistão de norte à sul. No começo dos anos 90, a empresa norte-americana Unocal liderou um consórcio para a construção de um duto que faria exatamente esse trajeto. As obras chegaram a ser iniciadas, mas o projeto acabou sendo suspenso quando os Estados Unidos lançaram bombas sobre o Afeganistão, em 1998. O ataque foi feito em retaliação aos atentados terroristas contra as embaixadas norte-americanas no Quênia, supostamente de autoria de Osama bin Laden. Uma prova de que uma das prioridades dos Estados Unidos será garantir a segurança para que os dutos voltem a ser construídos é o fato de que o principal foco da ajuda financeira internacional no Afeganistão não está sendo dirigida para programas sociais, educação ou alimentação, mas sim para a segurança e controle militar do território afegão. Enquanto os refugiados afegãos contaram com apenas US$ 34 milhões doados pela comunidade internacional nos últimos cinco meses, a ONU estima que pelo menos US$ 400 milhões já foram enviados por vários países para a reconstrução do exército, aeronáutica e da polícia civil do Afeganistão. Coincidência ou não, o plano da ONU prevê que a reconstrução das forças armadas esteja sob a responsabilidade dos Estados Unidos. "A presença norte-americana na Ásia deve ser entendida não apenas no âmbito do combate ao terrorismo, mas na defesa de seus interesses", completa um assessor militar da União Européia.