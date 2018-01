EUA querem que Brasil apoie resolução contra China e Cuba Estados Unidos pedem que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva apoie uma resolução na ONU contra as violações aos direitos humanos na China. Representantes do governo de George W. Bush ainda acenam que poderão realizar gestões em Brasília nos próximos dias para que o País também adote uma postura mais dura contra o regime cubano e que apoie uma resolução contra as violações aos direitos humanos pelo governo de Fidel Castro. As duas resoluções serão apresentadas na Comissão de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, e colocadas à voto no início de abril. Tradicionalmente, o Brasil opta por não tomar parte em resoluções direcionadas contra determinados países e se abstém nas votações. Neste ano, com a tentativa de Lula de costurar uma relação estratégica entre o Brasil e a China, diplomatas praticamente excluem uma aliança do País à proposta de Washington. Mesmo assim, a Casa Branca enviou, sem alardes, um representante ao Itamaraty nos últimos dias para pedir o apoio do governo contra Pequim. De acordo com a resolução americana, perseguições políticas e religiosas estariam ocorrendo contra cidadãos chineses. "Tínhamos um bom diálogo com os chineses e apreciamos as relações comerciais que temos com Pequim, mas o respeito pelos direitos humanos no país vem sofrendo problemas e o diálogo bilateral que mantínhamos não foi produtivo como esperávamos", afirmou o embaixador dos Estados Unidos na Comissão de Direitos Humanos da ONU, Richard Williamson. Para ele, uma resolução poderia pressionar os chineses por reformas. "Se uma resolução sobre a China não for obtida, a entidade terá fracassado em cumprir sua responsabilidade", afirmou.