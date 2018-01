EUA querem que G8 condene Hezbollah e Hamas Os Estados Unidos tentam conseguir que os países do G-8 (sete países mais ricos do mundo, mais a Rússia), que iniciam sua cúpula anual neste sábado em São Petersburgo, aprovem uma resolução que condene a milícia xiita libanesa do Hezbollah e o movimento islâmico palestino Hamas. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Stephen Hadley, explicou que a resolução criticaria também o Irã e a Síria por "atuarem de modo que põe em perigo a paz". Em declarações aos jornalistas que acompanham o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, na cúpula, Hadley indicou que a resolução também expressaria a necessidade de apoiar o governo libanês e de manter a democracia no país. Bush abordou neste sábado a crise em sua reunião com o presidente russo, Vladimir Putin. Ambos expressaram sua "preocupação" acerca do aumento da violência e condenaram o Hezbollah, embora Putin também tenha exortado Israel a responder de maneira "equilibrada". Segundo o principal assessor de política externa da Casa Branca, existe "um acordo crescente sobre o papel do Hezbollah como precipitador" da situação. Também, assegurou Hadley, existe um consenso sobre o fato de que o governo liderado pelo primeiro-ministro Fouad Siniora foi eleito pelo povo libanês e como tal é preciso apoiá-lo.