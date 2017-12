EUA querem que ONU assuma controle do Afeganistão Os EUA estão pressionando os aliados europeus para realização de uma campanha para a retirada do regime Taleban do controle do Afeganistão e sua substituição por uma administração temporária conduzida pelas Nações Unidas, informou o jornal inglês The Guardian, citando fontes diplomáticas. O jornal informou também que dois aviões de transporte norte-americanos Hercules aterrissaram em Tashkent, no Usbequistão, com equipamentos de vigilância para serem distribuídos ao longo da fronteira do país com o Afeganistão.