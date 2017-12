EUA querem reduzir e não eliminar terrorismo O objetivo dos Estados Unidos é reduzir o alcance global do terrorismo e não eliminá-lo por completo, disse nesta segunda-feira o secretário de Defesa dos EUA, Donald H. Rumsfeld. Em entrevista coletiva para anunciar a redução das taxas de hipoteca para os reservistas e membros da Guarda Nacional convocados à ativa, Rumsfeld foi questionado sobre se o objetivo do presidente George W. Bush seria eliminar totalmente o terrorismo. "O que precisamos fazer é lidar com o terrorismo e evitar que este ameace o nosso modo de vida", disse ele. "Tentar acabar com o terrorismo em todos os lugares do mundo para sempre me parece uma tarefa grandiosa demais." Rumsfeld destacou que o governo ainda analisa "uma vasta gama" de opções para responder aos ataques terroristas de 11 de setembro. De acordo com ele, "o objetivo é criar uma situação na qual seja do interesse do povo não apoiar terroristas ou redes terroristas e, onde isto existir, tentar dificultar a vida deles e expulsá-los ou entregá-los".