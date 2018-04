EUA querem retorno de Honduras à OEA

O responsável pela política de Washington para a América Latina revelou que o presidente recém-empossado de Honduras, Porfírio "Pepe" Lobo, pediu sua ajuda para retornar à organização. Valenzuela foi a principal autoridade dos EUA a acompanhar a posse de Lobo em Tegucigalpa.

Para o representante do Departamento de Estado, o novo presidente hondurenho cumpriu sua promessa de formar um gabinete de união e instaurar uma comissão da verdade para apurar crimes cometidos durante e depois do golpe - dois pontos centrais do Acordo San José-Tegucigalpa, firmado em outubro por Zelaya e pelo líder do governo de facto, Roberto Micheletti.

"Não se pode isolar um país da comunidade interamericana", defendeu Valenzuela, que voltou a insistir que a eleição hondurenha é a "solução para a crise". "É uma saída com base no direito do povo de Honduras", argumentou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.