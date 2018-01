EUA querem reunir líderes iraquianos na sexta Os EUA pretendem reunir representantes iraquianos na capital do país na sexta-feira para uma segunda discussão sobre o novo governo, disse uma autoridade norte-americana. O primeiro encontro aconteceu em 15 de abril, na cidade de Ur. A nova reunião deve novamente ser liderada pelo general da reserva Jay Garner, atualmente encarregado de conduzir a reconstrução do Iraque. No encontro ocorrido, 12 pontos foram fechados, incluindo a necessidade de organização do Iraque por um sistema federal democrático escolhido pelos iraquianos; a dissolução do partido Baath; e a introdução de um diálogo nacional, com participação de todos os grupos políticos do país, sobre o processo de formação do novo governo. O encontro foi boicotado pelo maior grupo xiita de oposição ao governo de Saddam Hussein e por Ahmed Chalabi, considerado pelos EUA como melhor escolha para conduzir o país no pós-guerra, enviou um substituto. As informações são da Dow Jones. Veja o especial: