EUA querem votação sobre Libéria no final se semana Os Estados Unidos insistiram para que o Conselho de Segurança da ONU decida, no sábado, sobre o envio de uma força internacional à Libéria. Os países da África Ocidental pretendem mandar tropas de paz ao território liberiano já na segunda-feira, e os Estados Unidos querem que o Conselho da ONU crie uma força multinacional para atuar na pacificação do país por um período limitado. ?Apresentamos a resolução sobre a Libéria e esperamos votar dentro de 24 horas?, disse Richard Grenell, porta-voz do embaixador Nicholas Negroponte. ?Fizemos alguns ajustes... e esperamos que haja consenso?. O Conselho de Segurança deve se reunir ainda nesta tarde, e a votação pode ocorrer na noite de sexta-feira ou no sábado.