EUA reabrem consulado de Karachi em lugar secreto Após a explosão de um carro-bomba e constantes ameaças, os EUA reabriram seu consulado num local secreto em Karachi, disse um porta-voz da embaixada americana. Lonney Kelley, o encarregado de relações públicas do consulado, disse à Associated Press que os mesmos números de telefone do antigo consulado foram transferidos para o novo. "Estamos finalizando a mudança do prédio do nosso principal consulado para um lugar provisório", disse Kelley, acrescentando que ele não podia revelar o novo local por razões de segurança. A explosão de um carro-bomba diante do prédio do antigo consulado, em 14 de junho, no centro de Karachi, matou pelo menos 12 paquistaneses. Três militantes islâmicos foram detidos pelo ataque e a polícia está à procura de outros seis suspeitos. A polícia alega que os acusados são membros da milícia ilegal Harkat-ul-Mujahedeen al-Almi, um desdobramento de um grupo militante maior que luta na parte da Caxemira controlada pela Índia.