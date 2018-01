EUA reabrem consulado em Beirute após quase 19 anos Os Estados Unidos reabriram hoje o seu consulado em Beirute, capital do Líbano, após manter a representação fechada por quase 19 anos por causa de um ataque a a bomba. O consulado faz parte do complexo diplomático dos Estados Unidos em Awkar, um distrito ao norte de Beirute. Com a reabertura, cidadãos libaneses não precisam mais viajar para Damasco, na Síria, ou para o Chipre para pedirem vistos de entrada nos Estados Unidos. O embaixador dos Estados Unidos no Líbano, Vincent Batlle, e o parlamentar republicano Darrell Issa participaram da cerimônia oficial de reabertura. Os Estados Unidos fecharam o consulado em outubro de 1984, um mês após um ataque a bomba lançado contra a embaixada. Durante a guerra civil libanesa, os grupos militantes bombardearam a embaixada em duas ocasiões e seqüestraram vários cidadãos norte-americanos.