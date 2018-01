EUA reabrem de missões diplomáticas na Arábia Saudita Os Estados Unidos reabrirão amanhã suas três missões diplomáticas na Arábia Saudita, inclusive a embaixada em Riad, informou um diplomata americano nesta sexta-feira. A Embaixada dos EUA em Riad e os consulados americanos em Jidá e Dhahran foram fechados no último sábado depois da emissão de um alerta contra ações extremistas horas antes de militantes suicidas atacarem um condomínio fechado de Riad que abrigava árabes e muçulmanos. Pelo menos 17 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas. Sob condição de anonimato, o diplomata disse à The Associated Press que as missões americanas retomarão amanhã "suas operações normais, inclusive serviços consulares ao público". "Não podemos descartar a possibilidade de que ocorram novos atentados", esclareceu. "Mas queremos reabrir nossas missões diplomáticas e acreditamos haver segurança suficiente para fazê-lo", prosseguiu. "Dada a incerteza da atual situação de segurança, os Estados Unidos continuam a pedir aos cidadãos americanos que fiquem atentos, sejam discretos e adotem práticas de segurança prudentes", recomendou o diplomata ao ler uma mensagem que deverá ser publicada amanhã na página da embaixada na internet. O diplomata pediu aos americanos na Arábia Saudita que mudem seus horários e trajetos para viagens essenciais, estacionem seus carros em locais protegidos e chequem se está tudo certo antes de entrar no veículo. De acordo com ele, "os cidadãos americanos devem evitar locais e regiões onde ocidentais costumam se reunir". Apesar da reabertura das missões, a embaixada requisitou a continuidade de estritas medidas de segurança em torno de interesses americanos na Arábia Saudita devido aos recentes atentados e à possibilidade de que novas ações extremistas ocorram no futuro.