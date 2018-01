EUA reabrem embaixada na Arábia Saudita A embaixada dos EUA na capital saudita, Riad, foi reaberta neste domingo. Ela este fechada devido a ameaças terroristas nos dias que se seguiram aos ataques suicidas a moradias de ocidentais no país. Também hoje foram reabertos os consulados americanos em Jidá e Dhahran. Os EUA, Grã-Bretanha, Alemanha e Itália fecharam suas embaixadas e consulados na terça-feira, quando funcionários sauditas e americanos alertaram sobre possíveis ataques do grupo Al-Qaeda, de Osama bin Laden, nos EUA ou contra alvos de interesses americanos no exterior. A Grã-Bretanha e a Alemanha reabriram suas embaixadas e consulados no sábado. A embaixada italiana voltou a abrir neste domingo. Uma mensagem gravada no telefone de emergência da embaixada dos EUA em Riad pediu no sábado à noite aos americanos no reino que continuassem usando de "extrema cautela e vigilância". A segurança em Riad se intensificou desde os ataques suicidas de 12 de maio no país, que deixaram 34 mortos - incluindo oito americanos, dois britânicos e nove atacantes -, além de quase 200 feridos.