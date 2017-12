EUA reabrirão embaixadas na A. Latina A Embaixada dos Estados Unidos no Uruguai será reaberta ao público na próxima segunda-feira, após fechar temporariamente por "razões de segurança". Do mesmo modo, as embaixadas do Equador e do Paraguai, fechadas pelo mesmo motivo, também serão reabertas. As sedes diplomáticas dos Estados Unidos no Equador, Paraguai, Uruguai e um consulado em Guaiaquil (Equador) permaneceram fechadas na última sexta-feira, seguindo instruções do Departamento de Estado do governo norte-americano. A causa do fechamento é que o governo teria recebido "informação com ameaça que foi considerada com seriedade", segundo se apurou.