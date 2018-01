EUA realizam ataque aéreo contra Faluja As forças militares dos Estados Unidos iniciaram uma série de ataques aéreos contra a cidade de Faluja, no Iraque, nesta quarta-feira. Segundo a população local, os aviões norte-americanos concentraram-se em alvos próximos à fronteira leste da cidade. O exército bombardeou a região pelo menos 15 vezes e durante duas horas pôde-se ouvir as explosões. Militantes rebeldes, nas ruas de Faluja, atiraram contra os aviões conforme eles se aproximavam. O porta-voz da Marinha, Thomas V. Johnson, não confirmou o ataque.