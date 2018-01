EUA realizam exercícios próximo à fronteira do Iraque Cerca de três mil soldados norte-americanos realizam exercícios de guerra no deserto do Kuwait próximo à fronteira do Iraque, sinalizando a Bagdá que Washington mantém seu compromisso de defender o Kuwait apesar do envolvimento de suas forças na guerra no Afeganistão, informou a embaixada norte-americana. A operação, chamada de "Primavera no Deserto", estava agendada antes do início da ofensiva norte-americana no Afeganistão. Houve, no entanto, elevação no número de soldados envolvidos nos exercícios, afirmou a embaixada. "Queremos nos certificar de que ninguém tomará vantagem da atual situação para desafiar a soberania kuwaitiana", afirmou a porta-voz da embaixada. Cerca de 2 mil soldados chegaram ao local, cerca de 50 quilômetros da fronteira com o Iraque, na semana passada, juntando-se ao restante das tropas norte-americanas que já se encontravam no local. Leia o especial