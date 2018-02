EUA realizam novos ataques no Iraque

O Estado Islâmico disse que a morte de Foley foi um ato de vingança pelos ataques aéreos norte-americanos contra militantes no Iraque e que outros reféns podem ser assassinados se os ataques continuarem. Apesar disso, os Estados Unidos realizaram outros 14 ataques após a divulgação do vídeo da morte de Foley, elevando para 84 o número de ações deste tipo desde o início das ações, em 8 de agosto.

Dois funcionários do governo norte-americano disseram que mais tropas dos Estados Unidos, provavelmente menos de 300, podem ser enviadas para o Iraque para reforçar a segurança na região de Bagdá, onde está localizada a embaixada norte-americana. Tal medida elevaria o número total de forças dos Estados Unidos no Iraque para mais de 1.000, embora autoridades afirmem que uma decisão final ainda não foi tomada. As fontes falaram em condição de anonimato.

Nas capitais do Oriente Médio, a notícia da morte de Foley foi recebida com silêncio, mesmo na Síria e no Iraque, os dois países onde o Estado Islâmico é mais forte. Nas redes sociais, as pessoas da região condenam o assassinato do jornalista, mas destacam que o Estado Islâmico tem cometido atrocidades contra iraquianos e sírios há anos.

Durante a maior parte do ano passado e até pouco tempo atrás, o governo Obama estava profundamente dividido sobre o tamanho da ameaça que o Estado Islâmico representava para os norte-americanos ou para outros países além do Iraque e da Síria. Mas desde o avanço os militantes pelo norte do Iraque em junho e com suas fileiras aumentando três vezes, para estimados 15 mil combatentes, Obama reconheceu que o Estado Islâmico pode ter tornar uma ameaça direta aos Estados Unidos.

O vídeo da decapitação de Foley também mostrou imagens de outro jornalista norte-americano capturado, Steven Sotloff. O grupo advertiu que ele pode ser o próximo a ser assassinato se os ataques dos Estados Unidos continuarem. O governo norte-americano acredita que o vídeo tenha sido feito dias antes da sua divulgação, talvez no final de semana, e está cada vez mais preocupado com o destino de Sotloff. Fonte: Associated Press.