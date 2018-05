EUA realizam primeiro ataque com drone na Líbia Um avião modelo não tripulado Predator dos EUA lançou ontem o primeiro ataque na Líbia. O Pentágono confirmou a informação um dia depois que a Casa Branca autorizou o uso de drones para ajudar os rebeldes que lutam contra as forças do ditador Muamar Kadafi. "O primeiro ataque de um Predator foi realizado à tarde na Líbia", disse um porta-voz de imprensa do Pentágono em um e-mail enviado à agência "France Presse". O porta-voz, porém, disse que não revelaria o alvo ou a hora precisa do ataque. "Como é prática, não daremos detalhes." O comando da Otan já disse que o uso de aviões não tripulados dá a coalizão maior precisão nos ataques aéreos, especialmente em áreas urbanas. "O Predator é capaz de voar mais baixo e identificar melhor os alvos", afirmou um funcionário da Otan. / AFP