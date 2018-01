EUA rebaixam alerta de terrorismo para amarelo A administração do presidente George W. Bush rebaixou o alerta federal de terrorismo de "laranja" (alto) para "amarelo" (elevado), dizendo que a possibilidade de um ataque iminente diminuiu. O alerta "laranja" durou 10 dias e não houve nenhuma tentativa de ataque terrorista nesse período. "A comunidade de inteligência concluiu que o número de indicadores e alertas que levaram à elevação do nível de ameaça diminuiu, e que a vulnerabilidade alta, associada ao feriado de Memorial Day, passou", disse Brian Roehrkasse, porta-voz do Departamento de Segurança Doméstica. O ?alerta amarelo? está no meio de uma escala de cinco cores. Os dois níveis mais baixos são "verde" e "azul", e o mais elevado, "vermelho". O nível de alerta havia sido elevado para "laranja" no dia 20, depois que terroristas - supostamente ligados à Al-Qaeda - realizaram ataques na Arábia Saudita e no Marrocos. Setenta e cinco pessoas morreram nesses ataques.