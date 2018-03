EUA rebaixam nível de alerta sobre terrorismo Por meio de um comunicado conjunto, o secretário de Justiça, John Ashcroft, e o de Segurança Interna, Tom Ridge, anunciaram hoje o rebaixamento do nível de alerta sobre terrorismo, de "laranja" para "amarelo". O alerta tinha sido alterado para o nível laranja - que indica "risco elevado" e é o segundo mais alto numa escala de cinco - no dia 7, quando as agências do governo informaram ter "indicações consideráveis e específicas" de que interesses americanos nos EUA e no exterior poderiam ser alvos de atentados durante o período do Hajj, a peregrinação anual dos muçulmanos a Meca. Ridge e Ashcroft, no entanto, enfatizaram que a redução do nível de alerta não significa que os EUA estejam fora de risco, nem deve ser considerada uma mensagem para que governo, policiais e cidadãos baixem a guarda. "Isso só indica que organismos do governo e o setor privado podem reduzir algumas das medidas de proteção adicionais", explicava o comunicado. Pela escala de cores do sistema de alerta dos EUA, o nível amarelo indica "risco significativo". O nível mais alto é o vermelho (alerta máximo) e o mais baixo, o verde (risco remoto). O segundo nível é o azul (baixo risco). O sistema nacional de alerta foi criado por Ridge em março de 2002. Desde então, o nível subiu de amarelo para laranja apenas duas vezes: no dia 7 e em 10 de setembro do ano passado.