EUA recebem Hu e tentam equilibrar cobranças e interesses comerciais

No entanto, o jogo duro prometido pela Casa Branca tem um limite bem definido. Washington precisa da China para conter as ambições nucleares do Irã e controlar a rebeldia da Coreia do Norte. À luz da economia, o antagonismo entre os dois países fica ainda mais diluído. As guerras no Afeganistão e no Iraque custam por ano mais US$ 150 bilhões aos EUA, que têm um déficit orçamentário de US$ 1,5 trilhão. A China financia boa parte desse rombo, comprando títulos do Tesouro americano. Atualmente, Pequim detém mais de US$ 1 trilhão desses papéis. No encontro com Hu, Obama revelou que os chineses pagarão US$ 19 bilhões por 200 aviões da Boeing e anunciou outros contratos comerciais que ajudarão a manter 235 mil postos de trabalho em 12 Estados americanos. Apesar da retórica e do verniz de rivalidade, o interesse comercial dos dois países está fortemente ligado.