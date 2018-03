EUA recomeçam ataques ao Afeganistão Um novo ataque aéreo anglo-americano foi iniciado antes do amanhecer desta terça-feira (dia 9, pelo horário local) contra objetivos do Taleban no Afeganistão, disse uma fonte. De acordo com a fonte, o Taleban acionou sua artilharia antiaérea. Uma forte explosão foi ouvida nos arredores de Cabul, segundo outras fontes. Leia o especial